خمسة قتلى إثر تحطم طائرة في البرتغال

متابعات _فجر

تحطمت طائرة ركاب أمس الاثنين، فوق مخزن تابع لسوبر ماركت قرب مطار في منطقة لشبونة، مما أسفر عن مقتل ركابها الأربعة، وهم سويسري وثلاثة فرنسيين، فضلاً عن برتغالي كان موجودًا في مكان الحادث، وفق ما أعلنت خدمات الطوارئ. ووقع الحادث الذي أسفر أيضًا عن ثلاثة إصابات طفيفة، خلال منتصف النهار، بعيد اقلاع الطائرة من مطار تيريس متوجهة إلى مرسيليا في جنوب فرنسا. والطائرة المسجلة في سويسرا وتعمل بمحركين وطولها عشرة أمتار، وهي من طراز بي ايه -31، تحطمت على بعد أقل من كيلومتر واحد من مطار تيريس على شاحنة كانت متوقفة في مستودع سوبر ماركت على بعد 20 كيلومترا من لشبونة. والقتلى هم الطيار الفرنسي الجنسية وفقًا لوسائل إعلام برتغالية، إضافة إلى ثلاثة ركاب وسائق الشاحنة.

وقال قائد الدفاع المدني في منطقة لشبونة اندريه فرنانديز، إنّ “الضحايا الذين كانوا على متن الطائرة هم ثلاثة فرنسيين وسويسري، من دون أن يعطي تفاصيل إضافية حول هوياتهم.

ووفقًا لبيان أصدره المطار فإن الطائرة تابعة لشركة “سيمبوز لجراحة العظام” المتخصصة في صنع أطراف اصطناعية ومقرها قرب لوزان في سويسرا. وتم نشر نحو 90 من رجال الإطفاء للتعامل مع الحريق الناجم عن الحادث الذي أدى أيضًا إلى تضرر منزل مجاور، حيث أصيب ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة.