من بينها السعودية.. روسيا تسمح بدخول مواطني 18 دولة دون تأشيرة

متابعات – فجر

أصدرت الحكومة الروسية اليوم الاثنين قائمة من 18 دولة يمكن لمواطنيها دخول روسيا دون تأشيرة، وذلك عقب إقرار قائمة ما أسمته دخول “الشرق الأقصى الروسي”.

وجاء في بيان نُشر على الموقع الرسمي للحكومة الروسية، بحسب موقع “روسيا اليوم”، أن القائمة تتضمن 18 دولة، هي: الجزائر والبحرين وبروناي والهند وإيران وقطر والصين وكوريا الشمالية والكويت والمكسيك والمغرب والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وتونس وتركيا واليابان.

وسيطبَّق على مواطني هذه الدول نظام مبسط للحصول على تأشيرات دخول تبقى سارية المفعول لمدة تصل إلى 30 يوماً، وتسمح لهم بالبقاء داخل روسيا لمدة تصل إلى ثمانية أيام، ويمكن الحصول على هذه الوثيقة بشكلها الإلكتروني.