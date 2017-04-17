أمير الرياض يؤكد على ضرورة نبذ التعصب وتعاون الرياضيين فيما بينهم

متابعات – فجر

أكد أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر اليوم الاثنين على ضرورة نبذ التعصب وتعاون الرياضيين فيما بينهم وذلك خلال استقباله لأندية الهلال والرياض والشباب والنصر.

حيث استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في قصر سموه مساء اليوم الاثنين صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من لاعبي فريق النادي في مختلف الألعاب.

حيث تشرف سمو رئيس النادي والوفد المرافق له بحضور اللقاء الأسبوعي الذي يقيمه أمير الرياض، وخصصه هذا الأسبوع لاستقبال مجالس إدارات الأندية في مدينة الرياض، إذ استمع الجميع لتوجيهات سموه واقتراحاته التي من شأنها تعزيز التنافس الشريف وتسهم في تطوير الرياضة بمختلف ألعابها ونشاطاتها وتوطد العلاقة بين كافة أندية الوطن، كما استمع سموه لهموم الاندية والمصاعب التي تواجه صناع القرار في الأندية.