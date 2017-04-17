“نيمار”: قادرون على إعادة سيناريو سان جريمان أمام يوفنتوس

وكالات – فجر

يبدو نيمار مهاجم برشلونة واثقا من أن الفريق الكتالوني يمكن أن يدشن عودة أخرى لا تنسى في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في ظل سعيه لقلب تأخره بنتيجة 3-صفر في ذهاب دور الثمانية أمام يوفنتوس عندما يلتقي الفريقان في لقاء الاياب بعد غد الاربعاء.

ومثلما حدث في الجولة الماضية عندما قلب برشلونة تأخره 4-صفر في مباراة الذهاب ليطيح بباريس سان جيرمان فان العملاق الأسباني سيعول على نيمار لتقديم أداء ساحر آخر إذا أراد بلوغ الدور قبل النهائي.

وقال نيمار في مقابلة مع محطة اسبورتي انتراتيفو التلفزيونية البرازيلية “يجب أن نؤمن بقدرتنا على القيام بها ثانية، في يوم ما أبلغني والدي بشيء لا يزال يدور في ذهني وأعتقد أنه صحيح، أمامنا فريق مختلف هذه المرة إلا أن برشلونة لا يزال كما هو، يمكننا القيام بنفس الأمر ثانية، “قمنا بذلك مرة ويمكننا القيام بها ثانية، يجب أن نقدم أقصى ما لدينا، إذا ما مضت كافة الأمور على ما يرام فستحدث عودة ثانية.

وتابع: “أؤمن بفريقي وبقوتنا كل شيء ضاع (بالفعل) لذا فانه ليس لدينا ما نخسره بل يمكننا الفوز بكل شيء”، وعلى الرغم من أن نيمار سيعود للمشاركة مع فريقه في المباراة فإنه من المحتمل أن يلعب الفريق بدون خافيير ماسكيرانو الذي لم يتدرب اليوم بسبب إصابته في ربلة الساق لينضم للغائين منذ فترة طويلة وهما اليكس فيدال ورافينيا.