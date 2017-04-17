خطوات إعادة جهات الاتصال بعد اختفائها من هاتف “آيفون”

متابعات – فجر
يعاني بعض مستخدمي أجهزة آيفون في بعض الأحيان من اختفاء قائمة جهات الاتصال بدون أي سبب، وهو الأمر الذي يمثل مشكلة للكثيرين.
وفيما يلي نوفر مجموعة من الحيل التي تتيح للمستخدمين القدرة على استعادة جهات الاتصال مرة أخرى كما يلي:
الطريقة الأولى:
تعتمد على تسجيل الخروج من ‘‘iCloud‘‘ ثم إعادة تسجيل الدخول إليه مرة أخرى، وذلك من خلال:
– الذهاب إلى Settings ثم iCloud.
– النزول إلى أسفل القائمة، واختيار Sign Out.
– يقوم المستخدم بعد ذلك بإعادة تسجيل الدخول إلى حساب iCloud مرة أخرى.
– يتأكد المستخدم من أن الزر الموجود أمام قائمة Contacts مفعل.
الطريقة الثانية:
تعطيل جهات الاتصال في iCloud وإعادة تشغيله مرة أخرى كما يلي:
– الذهاب إلى Settings ثم iCloud.
– يقوم المستخدم بتعطيل الزر الموجود بجوار Contacts، ثم يختار Delete from My iPhone.
– يقوم المستخدم بعمل إعادة تشغيل لهاتفه ولكن بشكل إجباري وليس بالطريقة العادية.
– بعد تشغيل الهاتف يتوجه المستخدم لـSettings ثم iCloud، ويقوم بتشغيل زر Contacts.