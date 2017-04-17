خطوات إعادة جهات الاتصال بعد اختفائها من هاتف “آيفون”

متابعات – فجر

يعاني بعض مستخدمي أجهزة آيفون في بعض الأحيان من اختفاء‏ قائمة جهات الاتصال بدون أي سبب، وهو الأمر الذي يمثل مشكلة للكثيرين.

وفيما يلي نوفر مجموعة من الحيل التي تتيح للمستخدمين القدرة على استعادة جهات الاتصال مرة أخرى كما يلي:

الطريقة الأولى:

تعتمد على تسجيل الخروج من ‘‘iCloud‘‘ ثم إعادة تسجيل الدخول إليه مرة أخرى، وذلك من خلال:

– الذهاب إلى Settings ثم iCloud.

– النزول إلى أسفل القائمة، واختيار Sign Out.

– يقوم المستخدم بعد ذلك بإعادة تسجيل الدخول إلى حساب iCloud مرة أخرى.

– يتأكد المستخدم من أن الزر الموجود أمام قائمة Contacts مفعل.

الطريقة الثانية:

تعطيل جهات الاتصال في iCloud وإعادة تشغيله مرة أخرى كما يلي:

– الذهاب إلى Settings ثم iCloud.

– يقوم المستخدم بتعطيل الزر الموجود بجوار Contacts، ثم يختار Delete from My iPhone.

– يقوم المستخدم بعمل إعادة تشغيل لهاتفه ولكن بشكل إجباري وليس بالطريقة العادية.

– بعد تشغيل الهاتف يتوجه المستخدم لـSettings ثم iCloud، ويقوم بتشغيل زر Contacts.