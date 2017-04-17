“نبراس” يختتم 4 دورات وقاية من المخدرات في عدد من مناطق المملكة

متابعات – فجر

نفذ مشروع نبراس بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات و مؤسسة جودة العلوم للاستشارات التربوية والتعليمية اربع دورة التدريبية في بناء القدرات الوطنية للوقاية من المخدرات الأولى في محافظة حريملاء التابعة لمنطقة الرياض واستمرت لمدة ثلاثة ايام متتالية تم تنفيذها خلال الفترة من ١٣ – ١٥/رجب / ١٤٣٨ هـ بقاعة التدريب في كلية الاقتصاد والإدارة .

فيما نُفذت الدورة الثانية بمركز التطوير الإداري التابع لوزارة التعليم في محافظة شقراء خلال الفترة 14-16رجب وكانت بعنوان بعنوان (دورة أسس وقاية الطلاب من المخدرات والمؤثرات العقلية)

فيما نُفذت الدورة الثالثة بالمركز الحضاري في مدينة بريدة بمنطقة القصيم من الفترة ١٢ -14 رجب من هذا العام وكانت بعنوان (أساسيات الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية)

فيما عقدت الدورة الرابعة والأخيرة خلال الفترة من ١٤ حتى ٧/١٦ ١٤٣٨ هـ في المركز الحضاري في المذنب وجاءت بعنوان (دورة اساسيات الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية)

أوضح ذلك الرئيس التنفيذي للمشروع الوطني للوقاية من المخدرات “نبراس” الدكتور نزار بن حسين الصالح مبينا ان هذه الدورات التدريبية وهذه البرامج تأتي في إطار تنفيذ توجيهات سمو ولي العهد من اجل رفع مستوى الوعي بأضرار المخدرات وتعزيز المشاركة لأفراد المجتمع المدني ومؤسساته للإسهام في الحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع وخفض الجرائم المرتبطة بتعاطي وإدمان المخدرات، وتهيئة بيئة خالية من المخدرات.

وأشار الصالح أن جميع هذه الدورات نفذت وفق معايير المشروع نبراس في برامج التدريب بحضور (60)متدربا يمثلون عدد من الجهات الحكومية ،و شارك في تقديم الحقائب التدريبية لهذه الدورات ثلاثة مدربين معتمدين ومتخصصين في مجال التدريب.

مؤكدا أن هذه الدورات ستستمر ولمدة عام لتوطين القدرات الوطنية القادرة على نقل الرسالة وفق المنهجية العلمية والمعايير الدولية .