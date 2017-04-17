4 طُرق للوقاية من عدوى المسالك البولية

متابعات – فجر

عدوى المسالك البولية تكون نتيجة استخدام المراحيض غير الصحية، أو السيطرة على التبول، فإذا كنت من الأشخاص الذين يعانون من عدوى المسالك البولية يجب أن تتبع بعض النصائح والعلاجات المنزلية التي تساعد في التغلب على التهابات المسالك البولية.

يقدم تقرير نشره الموقع الهندي “برايت سايد” طرقاً علاجية طبيعية تساعد في الحد من المشكلة، وتشمل الآتي:

1- شرب الكثير من العصائر الغنية بفيتامين سي التي تشمل عصير الأناناس وغيرها من الفاكهة الحمضية التي تعد أفضل دواء وعلاج للمسالك البولية، كما أن شرب الكثير من الماء يعمل على طرد البكتيريا في المسالك البولية، ووجد أن التوت البري جيد لعلاج التهاب المسالك البولية في النساء الحوامل.

2- تجنب الشاي والقهوة ومن الأفضل شرب القرفة والشاي الأخضر والزنجبيل وغيرها من المشروبات التي تمنع عدوى المسالك البولية.

3- شرب الشعير المغلي، فهو من أفضل الحلول المدرة للبول التي تمنع مستويات الأحماض في المثانة وتخفف من الحرق الشديد.

4- ومن الأعشاب الأخرى الثوم، فهو من المكملات الجيدة لقتل البكتيريا.