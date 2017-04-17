محمد نور يؤجل المؤتمر.. ومصادر تكشف عن الموعد الجديد

وكان مُقرر إقامة اللقاء داخل الصالة المغلقة بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة)، لكن المؤتمر الصحفي تم تأجيله لأسباب غير معلنة من جانب محمد نور، وكشفت المصادر أن المؤتمر سيُعقد يوم الأربعاء المقبلة.

وكان الأسطورة الاتحادية قد أوضح أن المباراة الاستعراضية التي ستجمع نخبة من نجوم العالم وأصدقاء نور تتكفل بها شركة صلة الرياضية المسوقة الحصرية للمباراة الاستعراضية.