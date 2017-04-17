“الخدمة المدنية ” تدعو 128 متقدمة لمطابقة بياناتهن النهائية

متابعات – فجر :

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء (128) من المتقدمات على الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (نساء) والمعلنة في 02-07-1438هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني، في حين طلبت الوزارة من المعلنة أسمائهن مراجعة أي من فروع ومكاتب الوزارة اعتبارا من يوم الثلاثاء 21 – 07 – 1438هـ وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 23 – 07 – 1438هـ، وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوهن في نظام جداره من بيانات مع ما لديهن من وثائق أصلية.

وتؤكد وزارة الخدمة المدنية أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات، في الوقت الذي ستعلن فيه أسماء المرشحات النهائية في الموعد المحدد كما في الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي (1438/1439)، في حين طلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم عند مراجعتهن فروع ومكاتب الوزارة واصطحاب الوثائق التالية للمطابقة:

الهوية الوطنية.

أصل وثيقة التخرج، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

الحاصلات على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب ارفاق معادلة التعليم العالي.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم تحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة. ومن لم تراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً منها عن رغبتها في التوظيف.