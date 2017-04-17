الدعوة والإرشاد بـ “بلقرن” تعلن عن وظيفة إمام مسجد

بلقرن – فجر :
أعلنت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بلقرن عن شغور وظيفة إمام مسجد مخطط البظاظة الحكومي 103.
وطالبت الإدارة ممن تتوافر فيهم الشروط بسرعة التقدم لإدارة المساجد والدعوة بالمحافظة وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان .
بلقرن – فجر :
أعلنت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بلقرن عن شغور وظيفة إمام مسجد مخطط البظاظة الحكومي 103.
وطالبت الإدارة ممن تتوافر فيهم الشروط بسرعة التقدم لإدارة المساجد والدعوة بالمحافظة وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان .
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