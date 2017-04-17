هيئة الاتصالات: لا مقدم خدمة اتصالات جديد

متابعات – فجر :

نفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام بشأن تصريح د. عبدالعزيز بن سالم الرويس محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال لقاءه بغرفة الشرقية مؤخرا حول دخول مقدم خدمة جديد لسوق الاتصالات السعودي، وعن مؤسسة البريد.

تود هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن توضح عدم صحة ما نشر حول دخول مقدم خدمة اتصالات جديد للسوق السعودي، وأن ما صرح به معاليه، هو أن الهيئة تدرس طلب إحدى شركات الاتصالات المحلية المؤهلة للحصول على الترخيص الموحد من الهيئة.

أما فيما يتعلق بمؤسسة البريد فإن محافظ الهيئة ذكر أن من ضمن التحديات التي توجه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات هو تأخر تحول البريد إلى المنافسة والتشغيل التجاري، وليس ضعف مؤسسة البريد كما ذكر في وسائل الإعلام تلك. تحول قطاع البريد إلى

ومن الجدير بالذكر هنا أن من الاهداف الاستراتيجية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن برنامج التحول الوطني 2020 هو تسريع هيكلة وتنظيم قطاع البريد.