48 مليون ريال قيمة تسويق دوري الدرجة الأولى

متابعات – فجر :

أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت أن الاتحاد الحالي يسير في خطى ثابتة نحو تحقيق عصر ذهبي جديد مرتكزين على الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وقال: “نحرص كل الحرص على دعم جميع الأندية في سبيل تعزيز حضورها بشكل أفضل، والبحث عن سبل التطوير والاستدامة في المستقبل”.

جاء ذلك على هاكش تجديد الاتحاد لشراكته التسويقية مع شركة صلة الرياضية لمدة أربعة أعوام بقيمة 12 مليون ريال سعودي عن الموسم الواحد وجرت مراسم توقيع العقد في العاصمة الرياض بحضور رئيس الاتحاد عادل عزت، ورئيس مجلس إدارة شركة صلة الرياضية راكان الحارثي وستتولى الشركة تسويق وتقديم خدمات الرعاية لدوري الدرجة الأولى دعمًا لاستقرار الأندية ماليًا لتحقيق أفضل النتائج والمستويات.