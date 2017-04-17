تعرف على “جزيرة السلاحف” إحدى الجزر الجميلة في تايلند

متابعات-فجر:

كوه تاو أو كما تُعرف عالميا “جزيرة السلاحف” هي إحدى الجزر الجميلة في تايلند، وهي وجهة مثالية للاستمتاع بالغوص والحياة البحرية المتنوعة علاوة على روعة الاستجمام بين الشواطىء الجميلة والمناظر الطبيعية الرائعة بين الخلجان الخفية، ولعل رحلة إلى هناك ستضيف الكثير من الذكريات الجميلة إلى ستظل عالقة في الأذهان إلى الأبد.

الوصول إلى جزيرة كوه تاو

لا يوجد مطار في جزيرة كوه تاو ولذلك فإن أسهل الطرق للوصول سيكون عبر ركوب القوارب من جزيرة كوه ساموي المجاورة التي تتمتع بمطار خاص.

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أفضل وقت للسفر

أكثر أوقات السنة ازدحاماً في جزيرة كوه تاو بين ديسمبر وفبراير، حيث يفضلها الكثير من السائحين للاستمتاع بالطقس الممتع في هذا الوقت من العام، ولذلك تميل الأسعار إلى الارتفاع خلال هذا الموسم.

أما الأشهر الأكثر جفافاً بين فبراير وأبريل فهي الخيار المثالي للباحثين عن الهدوء بعيدا عن السائحين، وويسري هذا الأمر أيضا بين مايو إلى أكتوبر.

كيف تستمتع في كوه تاو

الجزيرة هي أصغر بكثير من كوه ساموي المجاورة وكذلك كوه فا نغان، لذلك تجدها أكثر استرخاءاً وهدوءاً، ما يجعلها واحدة من أجمل جزر العالم للاستمتاع بعيداً عن صخب الحياة اليومية.

الشاطئ الأكبر والأكثر شعبية في كوه تاو هو شاطئ سيري الذي يقع بجانب قرية سايري، التي تضم مجموعة كبيرة من المطاعم والمراكز التجارية، وهنا سيمكنك الاسترخاء وسط أشعة الشمس والسباحة بالمياه الفيروزية الجميلة في الصباح، علاوة على الاستمتاع بالحياة الليلية النابضة بالحيوية بين مجموعة من أجمل المطاعم والمقاهي المنتشرة على طول الشارع الموازي للشاطىء.