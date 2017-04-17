تزكية الدكتور مبارك السويلم رئيساً للاتحاد العربي للرياضات الجوية للدورة القادمة

واس-فجر:

زكت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضات الجوية الدكتور مبار السويلم رئيساً للدورة القادمة 1017- 2020 , خلال اجتماعها الـ23 الذي عقد أمس في العاصمة المصرية القاهرة بحضور رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الجوية فريتز برنك .

ورحب السويلم في بداية أعمال الجمعية برئيس الاتحاد الدولي على تواجده للمرة الأولى هذا الاجتماع , وشكره على قبول الدعوة للحضور ومقابلة الأعضاء من الدول العربية ودعمهم وحل الإشكاليات التي تواجه دولهم أثناء مشاركاتها الدولية.

بدوره عبر رئيس الاتحاد الدولي للعبة عن سعادته بحضوره اجتماع الجمعية العمومية كأول رئيس للاتحاد الدولي يحظى بهذه الفرصة, مقدماً شكره للسويلم على الاستضافة وإعطائه الفرصة لمقابلة اتحادات الرياضات الجوية في الدول العربية , والاطلاع على أوضاع الرياضة لديهم

ومعرفة العوائق التي تواجههم لمحاولة حلها.

ثم بدأت أعمال الاجتماع التي ت خلالها إعادة التأكيد على إقامة الدورة العربية الأولى للرياضات الجوية بالمملكة في يناير 2018 وإقرار الملتقى الأول لمشغلي مطارات الرياضات الجوية في الدول العربية , وإقرار جدول نشاطات الاتحاد لعام 2017 وبدايات 2018 .

وفي نهاية الاجتماع تم تزكية مجلس إدارة الاتحاد للدورة الجديدة ( 2017- 2020 ) , بتجديد الثقة في الدكتور مبارك السويلم رئيساً للاتحاد و”المغربي”محمد هاشمي نائباً أول للرئيس و “الليبي” لؤي الجطيلي نائباً ثانياً للرئيس وعبدالرحمن حمّاد نائباً عن دولة

المقر , كما عين السويلم اسماعيل درويش أمينا عاماً للاتحاد وأسامة الشيمي أمينا عاماً مساعداً,إضافة إلى الموافقة على تعيين أحمد العصيمي من المملكة مستشاراً لرئيس الاتحا للشؤون القانونية.

وفي ختام الاجتماع قدم الدكتور مبارك السويلم شكره لجمهورية مصر العربية والاتحاد المصري للرياضات الجوية برئاسة اللواء المعين حسن ،على دعمه وتسهيله لاجراءات عقد الجمعية , ولرئيس الاتحاد الدولي على حضوره ودعمه , وجميع أعضاء الجمعية على ثقتهم الكبيرة في تزكيته للدورة القادمة .

كما قدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الجوية على دعمه للاستمرار في رئاسة الاتحاد العربي.

من جانبه عبر عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الجوية ممثل المملكة في الاجتماع محمد المسحل عن فخرهم بتجديد الثقة بالدكتور مبارك لرئاسة الاتحاد العربي لمدة 4 سنوات قادمة , مشيراً إلى أن هذ يدل على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على

دعم المواطنين لتمثيل الوطن في أعلى المناصب” , مؤكداُ أن الاتحاد السعودي للرياضات الجوية سيستمر في دعم عدد من الشباب السعودي لمناصب في الاتحادين الآسيوي والدولي مستقبلاً.

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