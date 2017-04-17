هبوط أسعار النفط في التعاقدات الآجلة

متابعات-فجر:

هبطت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط الخام بشكل طفيف في تعاملات اتسمت بالهدوء اليوم الإثنين، بعد عطلة استمرت ثلاثة أيام بمناسبة عيد القيامة.

وتراجعت أسعار تعاقدات خام برنت القياسي 49 سنتاً إلى 55.40 دولاراً في الساعة 03:10 بتوقيت غرينتش. وكانت الأسعار ارتفعت عند إغلاق يوم الخميس قبل أن تؤدي العطلة إلى إغلاق معظم الأسواق الرئيسية ثلاثة سنتات إلى 55.89 دولاراً للبرميل.

وهبطت أسعار تعاقدات خام غرب تكساس الوسيط 47 سنتاً إلى 52.71 دولاراً. وكانت الأسعار ارتفعت سبعة سنتات إلى 53.18 دولاراً للبرميل يوم الخميس.