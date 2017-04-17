إصابة 12 شخصاً بحروق إثر مادة كيماوية ضارة في ملهى ليلي بـ”لندن”

متابعات-فجر:

أصيب صباح اليوم الإثنين، 12 شخصاً على الأقل بحروق، ناتجة عن مادة كيماوية ضارة، في ملهى ليلي بشرق لندن.

وقال متحدث باسم شرطة سكوتلاند يارد البريطانية، إنه “ليس هناك بين الضحايا أي مصابين حالتهم مهددة بالموت”.

ومن جهة أخرى، ذكرت خدمة الاسعاف في لندن أنها تلقت استدعاء في حوالي الساعة 01:10 صباحاً ، حيث قامت بنقل 10 أشخاص إلى المستشفى.

وقالت الشرطة إن “هناك شخصين آخرين تعرضا لاصابات مماثلة، توجها إلى المستشفى لتلقي العلاج”، وفقاً لما ذكرته وكالة “بريس أسوسيشن”.

وتم إجلاء نحو 400 من مرتادي الملهى الليلي من المكان، بعد أن ترك نحو 200 المكان من تلقاء نفسهم.

وأشارت شرطة سكوتلاند يارد إلى عدم إلقاء القبض على أي شخص حتى الآن.