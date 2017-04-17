شرطة الرياض تكشف تفاصيل مقطع لوافد أجنبي يقود سيارة أمنية

متابعات-فجر:

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه من خلال متابعة شرطة المنطقة لمواقع التواصل الاجتماعي فقد تم رصد مقطع فيديو تظهر فيه مركبة أمنيه بقيادة وافد أجنبي ، و بالتحقق من صحته اتضح أن المركبة سبق أن تعرضت لعطل فني في جهاز ناقل الحركة مما استدعى تسليمها لمركز الصيانه التابع لوكيل البيع لاجراء الخدمه اللازمة كونها تحت الضمان لتعذر إصلاح الخلل في مراكز الصيانه الداخلية التابعة للجهة المستفيده من المركبة .

و بالتواصل مع الشركة مقدمة الخدمة بررت خروج المركبة بقيادة الفني المختص إلى خارج مركز الصيانة بقصد تجربتها و تقدمت باعتذار رسمي عن هذا التصرف من قبلهم بسبب جهلهم بالأنظمة الخاصة بقيادة المركبات الرسمية , جرى إحالة الأوراق للجهة المختصه لإكمال اللازم حسب الاختصاص .