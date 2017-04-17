أمانة العاصمة المقدسة تقدم مبادرات لتطوير القطاع البلدي

متابعات_فجر

قدمت أمانة العاصمة المقدسة في ورشة العمل التي عقدت مؤخرا في وزارة الشؤون البلدية والقروية بالرياض حول طرح وتعزيز المبادرات الخاصة ببرنامج المسار السريع لمبادرات 2017 ، عدداً من المبادرات الهادفة التي تطوير العمل البلدي .

وأشاد أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار بجهود فريق عمل الأمانة المشارك في الورشة واستيفاء جميع متطلبات المبادرات لتحقيق الأهداف المرجوة ,مؤكداً أن أمانة العاصمة المقدسة حريصة على تعزيز هذه المبادرات التي ستسهم في تحسين أداء الأمانة في جميع المجالات لتلبية رغبات واحتياجات المواطنين، مبيناً أن الأمانة تسعى لتحقيق هذه الأهداف عبر التنفيذ الفوري لمستهدفات 2017 ، والمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة 2030 .

يشار إلى أن أمانة العاصمة المقدسة ، طرحت العديد من المبادرات منها مبادرة تعزيز العائد من العقارات البلدية وتعزيز الإيرادات وفق طلبات الوزارة وطرق تعزيز الإيرادات من العقارات والمقترحات لتنمية الإيرادات بالمشاريع وتعزيز العائد من الدعاية والإعلان، والأتمتة وتسهيل الإجراءات ، وغيرها من المبادرات التي تسير جنباً إلى جنب وفق مستهدفات برنامج التحول البلدي.