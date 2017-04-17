وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تدشن عدة خدمات إلكترونية في مركز الاتصال تسهيلاً للعملاء

متابعات -فجر

دشنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عدداً من الخدمات الإلكترونية في مركز الاتصال، وذلك حرصًا منها على تقديم أعلى مستوى من الخدمة للعميل، لإنجاز المهام المطلوبة بالدقة والسرعة العاليتين، دون التقيد بالمكان أو الزمان، أو حتى التقيد بتطبيق معين لإنجاز المهمة.

وتحرص الوزارة على توفير خدماتها الإلكترونية في مركز الاتصال بصيغة موحدة، بحيث يتم من خلالها السماح للأنظمة والجهات الأخرى بالتكامل مع هذه الخدمات، دون الحاجة لتطوير التكامل لكل خدمة إلكترونية مع كل نظام أو جهة من الجهات الأخرى على حدة.

وستتيح الخدمات الإلكترونية فرصا جديدة لتكامل خدمات الجهات الأخرى مع خدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مما يؤدي إلى حصول العميل على خدمة من خدمات الوزارة، عن طريق طلب خدمة إلكترونية من جهة أخرى.

وتتركز خدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الإلكترونية المعدة للتكامل مع الجهات الأخرى في: خدمة الاستعلام عن عامل وافد، ويتم من خلال هذه الخدمة الاستعلام عن بيانات العامل ومنشأته الأساسية، كاسم العامل وحالته وحالة تراخيص منشأته ونطاقها، وخدمة الاستعلام عن رقم سداد، ويتم عبر هذه الخدمة الاستعلام بدلالة رقم إقامة أو رقم حدود العامل، عن رقم سداد رخصة عمل تم إصدارها في وزارة العمل وعن حالة السداد.

وتم أتمتة خدمة الاستعلام عن منشأة، ويتم من خلال هذه الخدمة الاستعلام عن نطاق وعمالة منشأة بدلالة رقم المنشأة، وأتمتة خدمة الاستعلام عن حالة طلب خدمة، حيث سيتم من خلال هذه الخدمة الاستعلام عن حالة طلبات عدة خدمات في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدلالة رقم الطلب أو رقم الهوية، مثل خدمة فتح ملف منشأة، وخدمة الاستقدام، وخدمة تغيير مهنة عامل وافد، وخدمة نقل خدمة عامل وافد.