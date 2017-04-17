يلدريم: الاستفتاء فتح صفحة جديدة في تاريخ تركيا الديموقراطي

متابعات _فجر

أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أن الاستفتاء الذي جرى الأحد على التعديلات الدستورية فتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد الديموقراطي.

وشدد يلدريم، في خطاب ألقاه أمام حشد من مؤيدي حزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة، على أن نتيجة الاستفتاء ستنعكس إيجابًا على رفاه وأمن الشعب التركي، مؤكدًا أن الشعب حدد خياره ووافق على التحول إلى النظام الرئاسي، وأظهر مرة أخرى أنه لن ينحني أمام أي وصاية أو تدخل خارجي أو تهديد.

ولفت إلى أن تركيا وشعبها هما من فازا في الاستفتاء الشعبي، مضيفًا “شعبنا رد بالشكل المناسب عبر صناديق الاقتراع على القوى الخارجية المعادية لتركيا وعلى منظمتي (بي كا كا)/ و(فتح الله غولن)”.