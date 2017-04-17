تنظيف الكبد من السموم بالأطعمة والمشروبات الطبيعية

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مع تناول الأغذية الملوثة واستنشاق الهواء الملوث كعوادم السيارات والمواد السامة الموجودة في المنظفات المنزلية، كل هذا يؤدي إلى ترسب الكثير من السموم في الدم، والكبد من الأعضاء التي تتضرر بسبب السموم، لمنع تراكم السموم في مجرى الدم وتنظيف الكبد من السموم ، اقرأوا عن تنظيف الكبد من السموم بالأعشاب الطبيعية في المنزل ومشروبات طبيعية. تنظيف الكبد من السموم بالطرق الطبيعية هناك العديد من الأطعمة والمشروبات التي تعمل على حماية الكبد وتعزيز صحته وتنظيفه من السموم، منها: الثوم تحتوي ثمرة واحدة من الثوم على فوائد تمكنها من تنظيف الكبد من السموم ، وتوجد كميات كبيرة من الأليسين والسيلينيوم، وهي مواد طبيعية ، تساعد في تنظيف الكبد من السموم.

الجريب فروت يساعد فيتامين C – ج الموجود في ثمرة الجريب فروت، على تنظيف الكبد من السموم كما أن احتوائه على مضادات للأكسدة، فتناول الجريب فروت يومياً ينقي كبدك من السموم والمواد الكيميائية الضارة.

الجزر والبنجر تناول ثمرة من الجزر أو البنجر والتي تحتوي على مركبات البيتا كاروتين والفلافونيوئيدات، وهي مواد طبيعية تحسن من وظائف الكبد. الشاي الأخضر شرب كوب من الشاي الأخضر الصيني يساعد على تنظيف الكبد من السموم ، وذلك لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة، تساعد في التخلص من السموم ، واستنشاق رائحة الشاي يساعد على الهدوء النفسي. إن أردتم اتباع طرق سهلة وبسيطة تعمل على تنظيف الكبد من السموم ، تناولوا الأوراق الخضراء مثل السبانخ واللفت وأوراق الهندباء وأوراق الخس والجرجير ، تناولوها بين الوجبات الرئيسية كوجبات خفيفة أو مع الوجبات الثلاثة، وذلك لأن لها قدرة على امتصاص السموم من الدم ، وتحفز المرارة الصفراوية الموجودة عند الكبد على تنقية الشوائب من الدم، كما أنها تقدم الحماية من المواد الكيميائية التي نستنشقها أو التي نشربها.

الأفوكادو يساعد الأفوكادو الجسم على تنشيط الكبد لاحتوائه على مادة الجلوتاثيون، التي تحسن من وظائف الكبد، وهذه المادة موجودة أيضاً في أعشاب طبيعية مثل الكركم والكزبرة والأوراق الخضراء، وهي تساعد على تنظيف الكبد من السموم ، وأشارت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون أطعمة تحتوي على مادة الجلوتاثيون بانتظام هم الأقل عرضة للأمراض. التفاح ثمرة تفاح واحدة تقي من الذهاب إلى الطبيب، فإن التفاح يحتوي على مستويات عالية من البكتين ، وهو مادة يحتاجها الجسم لتحمي الكبد من السموم وتنقيه، كما أنه يساعد على تحسين وظائف الكبد، والفواكه التي تحتوي على البكتين هي الخوخ واللوز والتفاح.

الليمون والزنجبيل المكونات ملعقة كبيرة من الزنجبيل مع الليمون ويمكنك إضافة فصين ثوم مفرومين على المزيج. طريقة التحضير اخلط كل المكونات مع بعضها في كوب من الماء واشربها، من المفضل المداومة على شرب هذا المشروب لمدة 6 أشهر حتى يتخلص الكبد من السموم.

قشر الرمان المكونات 1\4 كوب من قشر الرمان المجفف + 1\4 ملعقة من الكزبرة المطحونة طريقة التحضير اطحن جميع المكونات معاً ثم اغلي الماء على النار، وضع ملعقة من الخليط في كوب ، وضع الماء المغلي في الكوب، يتم شرب كوب في المساء وكوب في الصباح من هذا الخليط ، لطرد السموم من الجسم.