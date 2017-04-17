تطبيق “WhatsApp” يختبر ميزة جديدة ينتظرها عدد كبير من المستخدمين

متابعات-فجر :

يجري تطبيق التراسل الفوري “واتساب “، اختبارات لميزتين اثنتين، استعدادًا لإطلاقهما قريبًا، بعدما انتظرهما المستخدمون لفترة طويلة.

وفقاً لصحيفة “إندبندنت” البريطانية، أن الميزة الأولى، التي يحتاجها ملايين المستخدمين، ستتيح لهم أن يحذفوا الرسائل التي قاموا بإرسالها، في غضون الدقائق الخمس الأولى في حال لم يكن المستقبل قد اطلع عليها.

وستجنب هذه الميزة المستخدمين كثيرا من الإحراج عند إرسال رسائل بالخطأ، إذ سيكونون قادرين على سحبها إن لم يقرأها المستقبل.

أما الميزة الثانية، فتسمح للمستخدمين أن يقوموا بتعديل النصوص التي يرسلونها، سواء تعلق الأمر بعرض الحروف أو بشكلها دون الحاجة إلى وضعها بين رموز محددة.

ويضطر مستخدمي واتساب ، في الوقت الحالي، إلى وضع كلمة من الكلمات بين نجمتين، حتى تظهر بشكل عريض لدى من يتلقاها، فضلاً عن باقي عناصر التعديل الأخرى.

وعوض إدخال تلك الرموز، سيعرض واتساب على المستخدمين مستقبلا، قائمة تضم عدة تعديلات يمكن إدخالها على النصوص المكتوبة.

وفي حال قادت الاختبارات الجارية حاليا، إلى نتائج إيجابية، سيقوم واتساب بتعميم الميزتين على جميع مستخدميه.