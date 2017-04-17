وقال كريس كاترامبوني مؤسس مركز مساعدة المهاجرين الأوف شور (مواس) على تويتر “تصوروا أن تحملوا جثة صبي في الثامنة يوم عيد الفصح. لن أنسى هذا اليوم أبدا”.

ونفذت عدة عمليات إنقاذ مجددا الأحد طالت ألفي شخص بحسب خفر السواحل الإيطاليين الذين ينسقون عمليات الإغاثة في المتوسط.

ووجهت المنظمات غير الحكومية نداء لإرسال مزيد من السفن إلى الموقع لأن سفنهم لم تعد قادرة على إغاثة مزيد من المهاجرين ومع تقلب الأحوال الجوية.

وتم السبت إغاثة 4500 مهاجر في 35 عملية إنقاذ قامت بها سفن استأجرتها منظمات غير حكومية بحسب خفر السواحل.

وبفضل الطقس الجيد الذي ساد في نهاية الأسبوع قبالة ليبيا زادت حركة الزوراق التي تنقل المهاجرين.

وتم الجمعة إغاثة أكثر من ألفي مهاجر وعثر على جثة مراهق في أحد الزوارق المهجورة.