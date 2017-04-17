طائرات التحالف الدولي تنفذ عملية “إنزال جوي” في دير الزور السورية

متابعات-فجر :

نفذت طائرات تابعة للتحالف الدولي ليلة الأحد-الإثنين، عمليات إنزال جوي في ريف دير الزور الشرقي.



وقال عضو حملة فرات بوست، أحمد الرمضان، إن “طائرات التحالف الدولي نفذت مساء أمس الأحد إنزالاَ جوياً قرب محطة (تي 2) جنوب مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي يعتقد أنها استهدفت نقاط إمداد ومخازن أسلحة تابعة لتنظيم داعش”.



وأضاف الرمضان أن طائرات التحالف قامت بعدة عمليات إنزال اليوم أيضاً في بادية مدن (الميادين والبوكمال وغرانيج ) في ريف دير الزور الشرقي”.

وبالإضافة إلى ذلك، قالت مصادر محلية في دير الزور لـ (د.ب.أ) “إن تنظيم داعش أرسل تعزيزات عسكرية إلى حقول نفط الكوينكو والجفرة والتنك في ريف دير الزور الشرقي، كما قام بنصب العشرات من الحواجز الطيارة في مدن الميادين والشعيطات والبوكمال ومحيطها بعد انتشار خبر الإنزال الجوي الذي قامت به طائرات التحالف “.