“مدني مكة” ينقذ شخصاً سقط داخل حفرة تحت الإنشاء بعمق 18 متر

متابعات-فجر :

تمكنت فرق الإنقاذ بهيئة الدفاع المدني بمكة المكرمة، من إنقاذ شخص سقط من مكان مرتفع بداخل حفرة بمبنى تحت الإنشاء تعرض على إثرها لعدة إصابات.

وأوضح المتحدث الرسمي لإدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف: ” تلقينا بلاغاً مفاده احتجاز شخص بداخل حفرة في الطريق الدائري الثالث، وكان الحادث عبارة عن سقوط شخص يعمل في مشروع حفرة أرض قيد الإنشاء تقدر أبعادها بـ (20×50) م وبعمق 18م، تقع على الطريق الدائري الثالث مقابل كبري حي الكعكية”.

وأضاف: “جرى إخراج المحتجز وهو على قيد الحياة عن طريق وحدات الإنقاذ بالدفاع المدني، ونقل للمستشفى وحالته مستقرة، في حين باشر فريق التحقيق بالإدارة إنهاء إجراءات الحادث وتسليمه لجهات الاختصاص”.