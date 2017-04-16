“منظمة اليونيسيف” تؤكد مقتل 60 طفلاً في هجوم على حافلات للنازحين بسوريا

متابعات-فجر :

أكد المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف ) أنتوني ليك، أمس الأحد، مقتل أكثر من 60 طفلاً السبت الماضي ، في هجوم على حافلة مهّجرين في محافظة حلب السورية.

واعتبر ليك في بيان أن هجوم في منطقة الراشدين غربي حلب “عملاً مروعاً يجب أن يفطر قلب من لديه قلب”.

وأوضح أن الأطفال قتلوا في هجوم على قافلة حافلات كانت تنقل الأسر التي تعلم منذ فترة معنى المعاناة.

وأضاف: “على الناجين الآن تحمل خسارة جديدة ومروعة”.

ولقي 126 شخصاً، من بينهم 109 أشخاص من قاطني الفوعة وكفريا مصرعهم إثر انفجار عربة مفخخة أثناء انتظار الحافلات التي تقل النازحين من البلدتين، والأغلبية بهما شيعية، في منطقة الراشدين استعداداً للعبور إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.