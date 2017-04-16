اليمن.. مقتل قياديين بارزين من عناصر مليشيا الحوثي

متابعات-فجر :

قتل قيادان بارزان في صفوف الانقلابيين باليمن في معارك وغارات للتحالف العربي، اليوم الأحد.

وقالت مصادر يمنية، إن قائد الشرطة العسكري في محافظة صعدة معقل الانقلابيين وسبعة من مرافقيه قتلوا في غارة شنتها مقاتلة تابعة للتحالف العربي.

وذكرت المصادر أن العقيد أمين الحميري قتل وسبعة من مرافقيه في غارة للتحالف في معقل الحوثيين بصعدة.

وقتل قيادي بارز آخر برصاص القوات الحكومية في معارك بمحيط قاعدة خالد العسكرية في بلدة موزع غرب تعز.

من ناحية أخرى، ذكرى مصدر عسكري يمني أن نحو 80 حوثياً قتلوا خلال أسبوع من المعارك في التلال المحيطة بقاعدة خالد العسكرية في تعز.

وأكد المصدر أن عملية تحرير الجبل البركاني كانت مفاجئة للانقلابيين، الأمر الذي أوقع العشرات منهم قتلى.