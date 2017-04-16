وزير التجارة والاستثمار يصدر قراراً لحماية حقوق أقلية المساهمين في الشركات

متابعات-فجر :

أوضح وزير التجارة والاستثمار ماجد عبدالله القصبي، أمس الأحد، أنه أصدر قراراً لتعزيز حقوق صغار المساهمين وإعطائهم دوراً أكبر في صناعة القرار داخل الشركات وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأضاف الوزير أن القرار يشمل توزيع الأرباح في الشركات ذات المسؤولية المحدودة خلال 30 يوماً من تاريخ قرار الشركاء، وأن القرار يتضمن أيضاً اشتراط الحصول على موافقة المساهمين قبل إصدار قرار مجلس الإدارة ببيع أكثر من 50% من أصول الشركة خلال سنة.

وقال القصبي أن القرار الذي أصدره يلزم عضو مجلس الإدارة الذي تكون له مصلحة في عقود الشركة بالإفصاح للمجلس عن طبيعة المصلحة ومداها والمعنيين بها والفائدة منها، وأن القرار الذي صدر يُعطي أقلية المساهمين الفرصة للخروج من الشركة عند قيام شخص بامتلاك أكثر من 50% من أسهمها بتقديم عرض مالي لخروجهم.