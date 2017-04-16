جامعة حائل تطلق برنامج “أيامن سواعد وطن” التطوعي

متابعات – فجر :

تطلق جامعة حائل ممثلة في إدارة العمل التطوعي برنامج (أيامن سواعد وطن) التطوعي للطلاب والطالبات وذلك بالشراكة مع مؤسسة غدن للاستشارات وبناء القدرات، حيث تم عقد اتفاقية مع صندوق تنمية الموارد البشرية، ومؤسسة الملك خالد الخيرية، لتنفيذ هذا البرنامج، على أن يتم تنفيذه لعدد من طلاب وطالبات الجامعة، ويتم تكوين فرق تطوعية من الطلاب وفرق تطوّعية من الطالبات، مع دعم الفرق التطوّعية في حال استيفاء جميع متطلبات تنفيذ المشاريع.

وأوضح محمد اللويش مدير إدارة العمل التطوعي في عمادة شؤون الطلاب، أن البرنامج يعد أحد العوامل المهمة التي تستهدف بها الجامعة تنمية مهارات مهمة لدى الطلاب والطالبات المشاركين، ويعمل على تهيئة سفراء للعمل التطوعي في المجتمع، كما يدعم دور مؤسسات التعليم في تفعيل دور الشباب لخدمة مجتمعهم ووطنهم.

حاثا الطلبة بالمشاركة وسرعة التسجيل في البرنامج، والاستفادة من هذا البرنامج النوعي، ولافتاً إنه سيتم التواصل مع المرشحين والمرشحات للبرنامج من قبل المنسقين والمنسقات حول باقي تفاصيل البرنامج.