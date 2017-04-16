ليفاندوفسكي يشارك في تدريبات بايرن استعدادا لمواجهة الريال

متابعات – فجر :

تعززت آمال فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم في إمكانية لحاق مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بمباراة الفريق أمام مضيفه ريال مدريد الأسباني، بعد غد الثلاثاء، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك عقب عودته لتدريبات النادي البافاري اليوم الأحد.

ويعول الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب بايرن، كثيرا على ليفاندوفسكي لتعويض خسارة الفريق الموجعة 1 / 2 أمام الريال في مباراة الذهاب التي جرت بميونخ يوم الأربعاء الماضي، والتأهل للمربع الذهبي للمسابقة القارية.

وصرح ليفاندوفسكي، بعدما شارك في الحصة التدريبية التي أجراها بايرن ظهر اليوم “أشعر إنني بحالة جيدة. إنني راض للغاية لأنني تمكنت من المشاركة في التدريب. كل شيء على ما يرام”.

وتعرض ليفاندوفسكي، الذي يتربع على صدارة هدافي الدوري الألماني (بوندسليجا) برصيد 26 هدفا، لإصابة في الكتف، أبعدته عن مباراة الذهاب أمام الريال، وكذلك عن لقاء الفريق الأخير بالدوري الألماني أمام مضيفه بايرليفركوزن، الذي انتهى بالتعادل السلبي أمس السبت، وشهد تسابقا بين لاعبي بايرن في إهدار الفرص التي سنحت لهم.

في المقابل، مازالت الشكوك تحوم بقوة حول مشاركة قلبي الدفاع ماتس هوميلز وجيروم بواتينج في لقاء العودة أمام ريال مدريد لعدم تعافيهما من الإصابة، فيما تأكد غياب المدافع الأسباني خافي مارتينيز بسبب الإيقاف عقب طرده في مباراة الذهاب.

وفي حال عدم مشاركة هوميلز وبواتينج في اللقاء، فإن من المرجح أن يدفع أنشيلوتي بجوشوا كيميتش وديفيد ألابا لتعويض غيابهما.

من جانبه، شدد فيليب لام قائد بايرن أن فريقه لديه القدرة على قلب المعطيات في لقاء العودة الذي سيقام بملعب (سانتياجو برنابيو) معقل الفريق الملكي، والتأهل للدور قبل النهائي لدوري الأبطال للعام السادس على التوالي.

وقال لام “سنذهب إلى هناك وسنحاول قلب الأمور. لن يكون الأمر سهلا، نحن الطرف الخاسر حتى الآن، ولكننا نمتلك فرصة الفوز في مدريد”.