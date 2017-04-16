الإيقاع بتاجر مخدرات سعودي و4 أردنيين بـ 800 ألف قرص إمفيتامين

أحبط حرس الحدود بمنطقة الجوف تهريب كمية كبيرة من المخدرات، وأطاح بأربعة أشخاص من الجنسية الأردنية بعد مقاومتهم بإطلاق النار على رجال الأمن في محاولة لإيصال الكمية لمستقبلها السعودي، والذي تم القبض عليه لاحقا وفق خطة محكمة.

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي، الأحد (16 مارس 2017)، أن دوريات حرس الحدود بمنطقة الجوف، تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين (كبتاجون) عبر حدود المملكة البرية مع المملكة الأردنية الشقيقة.

وأضاف أنه تم رصد مركبة عند تجاوزها خط الحدود السعودية، واعتراضها بالدوريات المتقدمة ومحاصرتها، والسيطرة على ركابها وعددهم أربعة أشخاص، أردنيي الجنسية، قبل تمكنهم من مقاومة رجال الأمن بسلاحين رشاش ومسدس تم ضبطهما بحوزتهم .

كما ضُبط بالسيارة التي كانوا يستقلونها 800 ألف قرص إمفيتامين (كبتاجون) مخفية داخل إطارات سيارة لتسهيل إيصالها الى مستقبليها بدحرجتها عبر حرم الحدود.

وأوضح أنه بمتابعة العملية الأمنية مع الجهات المختصة بمكافحة المخدرات تم وفق خطه أمنية محكمة القبض على المدبر الرئيس لمحاولة التهريب، وهو سعودي، فيما تواصل الجهات الأمنية ملاحقة آخرين ثبت علاقتهم بالجريمة.

وأكد العقيد ساهر الحربي أن حدود المملكة عصية على كل من يسعى لعبورها بطرق غير نظامية وذلك لما يتمتع به رجال حرس الحدود من خبرات وما يمتلكونه من إمكانات آلية وتقنية لرصد وسرعة مباشرة أي محاولات والتعامل معها بما يقتضيه الموقف.