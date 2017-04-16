فالنتينا ماتفيينكو: المملكة شريك مهم لروسيا في محاربة الإرهاب

واس – فجر :

ثمنت معالي رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية (مجلس الشيوخ) في جمهورية روسيا الاتحادية فالنتينا ماتفيينكو الدور المهم الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله- بالمنطقة لتعزيز الأمن والسلم الدولي.

وقالت ماتفيينكو في تصريح صحفي عقب اجتماعها اليوم مع معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ : إن جلسة المباحثات تناولت على تناول العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا الاتحادية وسبل دعمها وتعزيزها تحقيقاً لتطلعات قيادتي البلدين .

وأكدت اهتمام روسيا بتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها مع المملكة في شتى المجالات خاصة المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمار في قطاعي البتروكيماويات والطاقة الذرية, مشيرة إلى أن الاتفاقيات القائمة بين البلدين وعددها 12 اتفاقية ستسهم في تطوير العلاقات الثنائية مستقبلاً في مجالات مختلفة .

وأشارت إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لمكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيماته ،وقالت : لدى بلدينا بعض الاختلافات في وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية,لكن لدينا الرغبة المشتركة لمكافحة الإرهاب ومكافحة التنظيمات الإرهابية .

وفيما يخص العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس الشيوخ الروسي شددت ماتفيينكو على أهمية دعم وتعزيز التعاون البرلماني وتفعيل عمل لجنتي الصداقة البرلمانية لإسهامها في الدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات .

وأعربت عن تطلعها لمشاركة مجلس الشورى في أعمال الجمعية العامة السابعة والثلاثين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي المزمع عقده في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية اكتوبر القادم .

وعبرت معالي رئيسة مجلس الشيوخ الروسي عن استنكار روسيا للتدخل في الشؤون الداخلية للدول ومخالفة القوانين وسيادة الدول المختلفة، مؤكدة رفض روسيا لأي استخدام للأسلحة الكيمياوية في أي مكان بالعالم خاصة بمنطقة الشرق الأوسط .