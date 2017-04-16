ضبط مصري تحرش بمذيعات إحدى القنوات الإعلامية

متابعات – فجر

كشفت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض هوية المتورط في قضية التحرش بمذيعات إحدى القنوات الإعلامية بالرياض وأحالته لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق معه وتطبيق نظامي مكافحة الجرائم المعلوماتية والإجراءات الجزائية بحقة.

وقال الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان أن عمليات البحث والتحري كشفت أن المتورط في القضية مقيم مصري يبلغ من العمر (47 عاما) مشيرا إلى أنه بتاريخ 20/6/1438هـ ورد لشرطة المنطقة بلاغ المدير التنفيذي لإحدى القنوات الإعلامية، مفاده قيام شخص مجهول بالاتصال المباشر على الهواء والتحرش بمذيعات القناة مستخدماً عبارات خادشة للحياء والذوق العام.

وعليه فقد عملت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة على تحليل البلاغ واتخاذ جملة من الإجراءات أكدت تورط الشخص المذكور بما نسب إليه وتم تحديد موقعه بالتنسيق مع شرطة منطقة مكة المكرمة شرطة محافظة الطائف، وأسفرت الجهود عن ضبط (وافد مصري الجنسية 47 عاماً)، وبسماع أقواله أقر بما نسب إليه وتعمده الاتصال على القناة من رقم الجوال المضبوط بحوزته ومضايقة المذيعات والتحرش بهن.

مؤكدا أن المتورط في القضية جرى إيقافه بمركز الشرطة المختص وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لاستكمال إجراءات التحقيق وتطبيق نظامي مكافحة الجرائم المعلوماتية والإجراءات الجزائية بحقه.