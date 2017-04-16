خادم الحرمين يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء

واس – فجر

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة اليوم، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الإسلامية والعربية والصديقة، سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة.

فقد تسلم – أيده الله – أوراق اعتماد كل من سفير جمهورية مقدونيا ( غير مقيم ) عبدالقادر ميميدي، وسفير جمهورية القمر المتحدة الحبيب عباس عبدالله، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية ديتر فالتر هالر، وسفير جمهورية أفغانستان الإسلامية سيد جلال سيد كريم، وسفير جمهورية السودان عبدالباسط بدوي السنوسي، وسفير جمهورية جنوب السودان محمد حسن بخيت، وسفير مملكة هولندا ثيودوروس يوست رينتشيس، وسفير مملكة السويد يان كنوتسون، وسفير جمهورية فرنسا فرانسوا غوييت، وسفير جمهورية تشاد عثمان مطر بريمه، وسفير جمهورية كوبا أورلاندو ريكيهو، وسفير جمهورية ليتوانيا ( غير مقيم ) ارفيداس داونور أفيتشوس، وسفير مندوبية الاتحاد الأوروبي ميكيل تشيرفوني، وسفير الجمهورية اليمنية شائع محسن محمد الزنداني، وسفير جمهورية غينيا الإستوائية بنيكنو ماتوتي تانغ، وسفير جمهورية البارغواي ( غير مقيم ) أنخيل رامون سيبيلس، وسفير الولايات المتحدة المكسيكية خوان الفريدو ميراندا أورتيس، وسفير جمهورية جنوب أفريقيا سعد كاشاليا، وسفير جمهورية روسيا الاتحادية سيرجي كوزلوف، وسفير مملكة أسبانيا ألفارو الانزو قواتيريز، وسفير جمهورية ملاوي ( غير مقيم ) ويلفريد علي.

وقد رحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالسفراء في المملكة العربية السعودية، وحملهم – أيده الله – نقل تحياته لأصحاب الجلالة والفخامة قادة دولهم، متمنياً للسفراء التوفيق في مهامهم لتعزيز وتوطيد العلاقات بين المملكة ودولهم .

من جهتهم نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين، معبرين عن شكرهم للملك المفدى على استقباله لهم وعلى ما وجدوه من حفاوة وكرم ضيافة.

وأكدوا حرصهم على تعزيز العلاقات بين بلدانهم والمملكة، والرقي بها في مختلف المجالات.

وقد أجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة.

حضر مراسم تسليم أوراق اعتماد السفراء، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، ومعالي رئيس الحرس الملكي الفريق أول حمد بن محمد العوهلي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين .