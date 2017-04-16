اليمن: تمشيط سواحل ميدي ‏والجزر التابعة لها

واس – فجر
أطلق الجيش اليمني ، عملية السهم البحري ، وذلك لتمشيط سواحل ميدي الجنوبية الغربية والجزر التابعة لها بقيادة المنطقة العسكرية الخامسة .
وأوضح قائد العملية العقيد البحري محمد سلام الأصبحي في تصريح اليوم نشر على موقع ” 26 سبتمبر ” التابع للقوات المسلحة اليمنية أن العملية التي انطلقت من ميناء ميدي بمشاركة سربين من الزوارق المسلحة تهدف إلى تمشيط السواحل والجزر التابعة بميدي من خلايا للانقلابيين وتطهيرها من الألغام البحرية التي زرعتها الميليشيا ، مبينا أن الزوارق باشرت بالانتشار السريع نحو الجزر الجنوبية الغربية .
وأشار الأصبحي إلى رصد عدد من التحركات المسلحة للمتمردين في السواحل المقابلة بمديرية عبس إلى الجنوب من ميدي وتم التعامل معها ، مبينا أنه تم الكشف عن كمية من الألغام البحرية أثناء عملية التمشيط وذلك بالقرب من ميمنة اللواء 82 .
وأوضح قائد عملية السهم البحري أنه تم تطويق المنطقة وتحديد أماكن الألغام ووضع علامات الخطر بجانبها لإرشاد الصيادين بالابتعاد عنها كونها مناطق خطره ، مبينا أن الفرق الهندسية باشرت عملية التخلص منها بسحبها إلى إحدى الجزر غير الآهلة بالسكان وتم تفكيكها وتفجيرها .