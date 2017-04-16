اليمن: تمشيط سواحل ميدي ‏والجزر التابعة لها

واس – فجر

أطلق الجيش اليمني ، عملية السهم البحري ، وذلك لتمشيط سواحل ميدي الجنوبية الغربية والجزر ‏التابعة لها بقيادة المنطقة العسكرية الخامسة .‏

وأوضح قائد العملية العقيد البحري محمد سلام الأصبحي في تصريح اليوم نشر على موقع ” 26 سبتمبر ” التابع للقوات المسلحة اليمنية أن العملية التي انطلقت من ‏ميناء ميدي بمشاركة سربين من الزوارق المسلحة تهدف إلى تمشيط السواحل والجزر التابعة بميدي من خلايا للانقلابيين وتطهيرها ‏من الألغام البحرية التي زرعتها الميليشيا ، مبينا أن الزوارق باشرت ‏بالانتشار السريع نحو الجزر الجنوبية الغربية .‏

وأشار الأصبحي ‏إلى رصد عدد من التحركات المسلحة للمتمردين في السواحل المقابلة بمديرية عبس إلى ‏الجنوب من ميدي وتم التعامل معها ، مبينا أنه تم ‏الكشف عن كمية من الألغام البحرية أثناء عملية التمشيط وذلك بالقرب من ميمنة اللواء 82 . ‏

وأوضح قائد عملية السهم البحري أنه تم تطويق المنطقة وتحديد أماكن الألغام ووضع علامات ‏الخطر بجانبها لإرشاد الصيادين بالابتعاد عنها كونها مناطق خطره ، مبينا أن الفرق ‏الهندسية باشرت عملية التخلص منها بسحبها إلى إحدى الجزر غير الآهلة بالسكان وتم تفكيكها ‏وتفجيرها .‏