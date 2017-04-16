اقتحامات واسعة للأقصى من قبل المستوطنين اليهود

متابعات – فجر

نفذت عصابات من المستوطنين اليهود اليوم عمليات اقتحام واسعة للمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، تحت حراسة مشددة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس أن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على البوابات الرئيسة ” الخارجية ” للمسجد الأقصى ، منعت الفلسطينيين ممن تقل أعمارهم عن 35 عاما من دخول المسجد .

وأشارت المصادر إلى أن عصابات المستوطنين قاموا بجولات استفزازية ومشبوهة وسط محاولات متكررة لأداء حركات وطقوس تلمودية في أرجاء المسجد، خاصة في منطقة باب الرحمة “الحُرش”، وسط رقابة شديدة من حُرّاسه وسدنته، فيما تتواصل الاقتحامات المكثفة والواسعة للمسجد من قبل عصابات المستوطنين.