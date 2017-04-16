الملك سلمان يستقبل رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفدرالية في روسيا

واس – فجر

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة اليوم، رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفدرالية في روسيا الاتحادية فلينتينا ماتفييكو.

وتم خلال الاستقبال، استعراض العلاقات القائمة بين المملكة وروسيا، وآفاق التعاون الثنائي.

حضر الاستقبال، معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وسفير روسيا الاتحادية المعين لدى المملكة سيرجي كوزلوف.