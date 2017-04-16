مكتب الدعوة بالصناعية الجديدة يُقيم الملتقي الـ 11 للجالية الاردية

الرياض – فجر

أقام مكتب الدعوة بالصناعية الجديدة مساء الجمعة الملتقى السنوي الحادي عشر للجالية الاردية، الذي استضاف عددا من الدعاة من مختلف مدن المملكة من أبرزهم :

الشيخ الدكتور عبدالله بن ناصر رحماني ، والشيخ وسيم أحمد من مكتب الدعوة بمكة المكرمة و الشيخ أبوبكر اسماعيل من المدينة المنورة .

وتضمن الملتقى الذي بلغ حضوره قرابة ٣٠٠٠ شخص برنامجا دعويا وعددا من الكلمات التوجيهية التي قدمها نخبة من الدعاة المستضافين ، كما تم في ختامه توزيع الجوائز على المتميزين من الجالية الأردية .

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأستاذ مشاري بن ناهض الدوسري أن هذا الملتقىيات السنويه التي يعقدها المكتب بشكل دوري لمختلف الجاليات تساهم في جمع أكبر عدد ممكن من أبناء الجالية الواحدة من مختلف المناطق لمزيد من التواصل فيما بينهم .

كما تأتي هذه الملتقيات الدعوية ضمن أبرز مشاريع المكتب التي تهدف الى تقديم الدعوة والتعليم للجاليات المختلفة عبر وسائل متنوعة لتلامس جميع المستويات للشرائح المستهدفة .