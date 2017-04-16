“الشورى” يوافق على مشروع الضريبة الانتقائية

متابعات – فجر

وافق مجلس الشورى السعودي منذ قليل في جلسته الاستثنائية، على مشروع قانون الضريبة الانتقائية التي كان قد بدأ مناقشتها الأسبوع الماضي، كما أنه من المقرر أن يناقش كذلك أبرز خطط الحراك الاقتصادي والسياسي والتنموي في السعودية.

وكان الأعضاء قد تلقوا دعوة للحضور إلى المجلس اليوم الأحد، من دون قبول أي أعذار، وهي المرة الأولى التي يتلقى فيها الأعضاء دعوة وينص فيها على عدم قبول الأعذار، ولا تُعقد جلسات المجلس إلا يومي الثلاثاء والأربعاء، وفي حالات طارئة الخميس، وكان من المفترض أن يحصل أعضاء الشورى على إجازة هذا الأسبوع.