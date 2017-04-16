واس – فجر

أصيب أربعة معتقلين في سجون المتمردين الحوثيين في محافظة الحديدة بإصابات بالغة إثر ‏تعرضهم لإطلاق نار من قبل حراس السجن المركزي في المدينة .‏

وأكدت رابطة أمهات المختطفين بالمحافظة أن حراس سجن حنيش في الأمن المركزي قاموا ‏بفتح النار الخميس الماضي على نزلاء السجن ، لافتة النظر إلى أن هذا يعد سابقة خطيرة تقدم عليها المليشيات .‏

وحملت الرابطة في بين أصدرته اليوم عقب تنفيذ أمهات المختطفين وقفة احتجاجية أمام ‏مكتب الأمم المتحدة بالمدينة، مليشيا الحوثي والمخلوع مسؤولية حياة وسلامة جميع ‏أبنائها المختطفين جراء التصرف الهمجي وما يتعرضون له من إخفاءات قسرية وحرمان من ‏الزيارة وأدنى الحقوق كالطعام النظيف والماء النقي والدواء ، مطالبة بسرعة إطلاق سراحهم ‏دون قيد أو شرط.‏

وناشدت أمهات المختطفين والمخفيين قسريا منظمة الأمم المتحدة بسرعة التدخل للإفراج عن ‏أبنائهم ، مطالبين في ذات الوقت كل المنظمات الإنسانية والحقوقية بتجاوز حالة الصمت ‏وسرعة التدخل لإيقاف الجرائم التي ترتكبها المليشيات بحق المختطفين .‏