واس – فجر
أصيب أربعة معتقلين في سجون المتمردين الحوثيين في محافظة الحديدة بإصابات بالغة إثر تعرضهم لإطلاق نار من قبل حراس السجن المركزي في المدينة .
وأكدت رابطة أمهات المختطفين بالمحافظة أن حراس سجن حنيش في الأمن المركزي قاموا بفتح النار الخميس الماضي على نزلاء السجن ، لافتة النظر إلى أن هذا يعد سابقة خطيرة تقدم عليها المليشيات .
وحملت الرابطة في بين أصدرته اليوم عقب تنفيذ أمهات المختطفين وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة بالمدينة، مليشيا الحوثي والمخلوع مسؤولية حياة وسلامة جميع أبنائها المختطفين جراء التصرف الهمجي وما يتعرضون له من إخفاءات قسرية وحرمان من الزيارة وأدنى الحقوق كالطعام النظيف والماء النقي والدواء ، مطالبة بسرعة إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
وناشدت أمهات المختطفين والمخفيين قسريا منظمة الأمم المتحدة بسرعة التدخل للإفراج عن أبنائهم ، مطالبين في ذات الوقت كل المنظمات الإنسانية والحقوقية بتجاوز حالة الصمت وسرعة التدخل لإيقاف الجرائم التي ترتكبها المليشيات بحق المختطفين .