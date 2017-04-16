الحملة الوطنية السعودية تنهي المرحلة الثانية من توزيع الأواني المنزلية والحقيبة الصحية في مخيم الزعتري

واس_فجر

انهت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا من خلال مشروعيها “شقيقي سفرتك هنية ” و”شقيقي صحتك غالية” المرحلة الثانية من توزيع الأواني المنزلية وملحقاتها و حقيبة العناية الشخصية في مخيم الزعتري ليستفيد من هذه المساعدات 74943 مستفيد بواقع 17360 أسرة .

وتنوعت هذه المساعدات الإغاثية لتحتوي على أطقم للأواني المنزلية بواقع (29) قطعة ويرفق بكل طقم (24) قطعة من محلقات المائدة ، بالإضافة إلى حقيبة العناية الشخصية ، والتي تتكون من (32) قطعة صحية متنوعة .

وأوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان، إن الحملة مستمره بإذن الله في تقديم برامجها الإنسانية للأشقاء السوريين في المحاور الإغاثية كافة ، الايوائية والطبية والغذائية والتعليمية عبر مكاتبها المنتشرة في دول الجوار السوري لتحسين المستوى المعيشي للاشقاء السوريين .