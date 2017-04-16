جامعة الطائف تستعرض مشاريعها الجديدة وخططها المستقبلية

متابعات _فجر

نجحت جامعة الطائف من خلال مشاركتها في المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي في التعريف بمبادراتها ومشاريعها الجديدة، الهادفة إلى رفع قدراتها إلى مستوى رؤية المملكة 2030 .

وأوضح وكيل جامعة الطائف للتخطيط والتنمية وخدمة المجتمع الدكتور تركي الثبيتي، أن جناح الجامعة في المعرض استقبل معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، ومديري الجامعات، وأعداداً من الأكاديميين والمهتمين، طوال أيام المعرض.

وأشار الدكتور الثبيتي إلى أنه تم إطلاع زوار الجناح على المبادرات والمشاريع التطويرية التي نفذتها جامعة الطائف في الفترة الماضية، وكذلك على خططها المستقبلية التي تعمل حالياً على إعدادها وتنفيذها لتطوير برامجها الأكاديمية والعلمية.

وبين أن جناح الجامعة قدم عرضاً عن مبادرة “الجامعة التي نريد”، الهادفة إلى تشجيع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وطلابها، للمشاركة في صياغة رؤيتها المستقبلية، ومشروع “التحول البرامجي” الذي يتضمن 33 برنامجاً تغطي 97 مستوى دراسياً في جميع كليات الجامعة، كما أبرز برنامج دعم مشاريع البحث العلمي “داعم”، الهادف إلى تشجيع أعضاء هيئة التدريس المعينين على الانخراط في مشاريع بحثية جديدة بالشراكة مع زملائهم الباحثين من داخل الجامعة أو خارجها، وبرنامج “قيم” لنشر وتعزيز كثير من الأخلاقيات الإيجابية داخل الجامعة بشكل دائم وممنهج.

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