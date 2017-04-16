الأتراك يصوتون في استفتاء تاريخي بشأن توسيع سلطة أردوغان

متابعات _فجر

بدأ الناخبون الأتراك الإدلاء بأصواتهم اليوم في استفتاء قد يمنح الرئيس رجب طيب أردوغان سلطات جديدة شاملة ويمهد لأقوى تغيير في النظام السياسي لتركيا في تاريخها الحديث.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في 167140 مركز اقتراع في كل أنحاء تركيا نحو 55 مليون شخص.

وستحدد نتيجة الاستفتاء شكل علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي.

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