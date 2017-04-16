“الزعاق” :استمرار موجات الغبار لمدة 26 يوماً بالمملكة

متابعات -فجر

قال المختص في شؤون الطقس الدكتور خالد الزعاق من المتوقع استمرار موجات الغبار التي تشهدها عدة مناطق بالمملكة لمدة 26 يوماً أخرى، مضيفا أن الموجة الغبارية لن تنتهي سريعاً، ولكنها ستخف تدريجياً مع انتصاف موسم “الكنة”.

واوضح الزعاق في عدة تدوينات عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن مناطق المملكة تشهد حالياً موسم “الذراعين”، وهو من المواسم المغبرة، التي يثور فيها الغبار على فترات متقاربة ويستمر لمدة 26 يوماً، موضحاً أن الغبار نوعان، وهما غبار ربيعي يثور غالباً مع سحب ورياح المراويح ويكون منخفضاً ومخلوطاً بأتربة، وغبار صيفي يثور مع رياح البوارح ويكون مرتفعاً.

فيما حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تأثر أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم بالعوالق الترابية، يصاحبه شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية تصل إلى أقل من 1 كم، موضحةً أن تلك الحالة ستستمر حتى الساعة الثانية من ظهر اليوم الأحد.