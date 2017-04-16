كوريا الشمالية تفشل في إجراء تجربة صاروخية جديدة

متابعات-فجر :

قالت الوزارة في بيان إنّ “كوريا الشمالية حاولت اختبار نوع غير محدد من الصواريخ، في منطقة سينبو بجنوب مقاطعة هامكيونغ صباح اليوم (الأحد)، لكن نشتبه في أنّ عملية الإطلاق قد فشلت”. حسب ما أوردت فرانس برس.

وتأتي محاولة إطلاق الصاروخ بعد يوم واحد من تنظيم كوريا الشمالية لعرض عسكري في بيونجيانج في الذكرى السنوية لميلاد مؤسس الدولة ظهرت فيه على ما يبدو صواريخ باليستية جديدة.

وأعلن المسؤول الثاني في النظام الكوري الشمالي قبل بدء العرض العسكري الضخم الذي نظم في بيونغ يانغ بمناسبة الذكرى الـ105 لولادة كيم إيل سونغ مؤسس جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية، أن بلاده “مستعدة للرد على حرب شاملة بحرب شاملة”.

وقال تشوي ريونغ-هاي”نحن مستعدون للرد على أيّ هجوم نووي بهجوم نووي على طريقنا”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد الخميس “معالجة مشكلة” كوريا الشمالية قبل أن يعلن إرسال حاملة الطائرات “كارل فينسون” وأسطول جوي وبحري مرافق لها إلى شبه الجزيرة الكورية، ثم تحدث عن “أسطول” يضم غواصات.