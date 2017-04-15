العراق.. مقتل 9 من مسلحي تنظيم “داعش” بقصف للتحالف الدولي في الأنبار

متابعات-فجر :

أفاد مصدر عسكري في محافظة الأنبار العراقية، أمس السبت، بأن 9 عناصر من تنظيم “داعش” قتلوا بقصف جوي للتحالف الدولي غرب المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـقناة “السومرية” العراقية، إن “طيران التحالف الدولي قصف تجمعاً لعناصر تنظيم داعش في منطقة الريحانة التابعة لقضاء عنة (210 كم غرب الرمادي)”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “القصف أسفر عن مقتل 9 عناصر من داعش فضلاً عن إلحاق خسائر مادية في صفوفهم”.

ويذكر أن تنظيم داعش سيطر على مدينة عنة بعد منتصف عام 2014، فيما أكملت القوات الأمنية العراقية، استعداداتها لتحرير المدينة من التنظيم، وفقاً لمصادر أمنية.