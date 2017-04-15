ريال مدريد يعزز الصدارة بالفوز على سبورتنج خيخون بثلاثية

متابعات-فجر :

حقق ريال مدريد فوزاً صعباً ومثيراً على مضيفه سبورتنج خيخون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت، أمس السبت، ضمن الجولة 32 من الدوري الاسباني.

تقدم خيخون عن طريق كوب في الدقيقة 14، وتعادل ريال مدريد عن طريق ايسكو في الدقيقة 17 لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني تقدم خيخون مجددا عن طريق فيسجا في الدقيقة 50، وتعادل ريال مدريد مرة أخرى عن طريق ألفارو موراتا في الدقيقة 59، قبل أن يحسم ريال مدريد المباراة بهدف ثالث عن طريق ايسكو في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد لـ75 نقطة في المركز الأول وله مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد خيخون عند22 نقطة في المركز 18 من جدول ترتيب الليجا.