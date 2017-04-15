“الجيش الباكستاني” يعلن إحباط محاولة هجوم إرهابي على مدينة لاهور

متابعات-فجر :

أعلن الجيش الباكستاني أنه أحبط خطة لتنفيذ هجوم إرهابي واسع في لاهور شرق البلاد بعد مداهمة مخبأ ومقتل مشتبه به.

وشهدت لاهور أحد أعنف الهجمات في باكستان في 2016 عندما قتل أكثر من 70 شخصاً، معظمهم من الأطفال في اعتداء انتحاري نفذته جماعة الأحرار.

ويسود توتر العاصمة الثقافية لباكستان إثر موجة عنف جديدة شهدتها البلاد منذ بداية السنة.

كما قتل مشتبه به وأصيب أربعة جنود بجروح إثر اشتباك خلال عملية ليلية نفذتها قوات الأمن بمبنى في لاهور.

وقال الجيش في بيان: “أحبط جهاز الاستخبارات هجوماً إرهابياً كبيراً كان مخططاً لتنفيذه في عيد الفصح غداً في لاهور”.

ولم يشر البيان إلى انتماء القتيل، لكنه ذكر أن قوات الأمن أوقفت أيضاً امرأة وضبطت سترة انتحارية و متفجرات.