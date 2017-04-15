“برشلونة” يحقق فوزاً صعباً على “ريال سوسييداد” في الدوري الإسباني

متابعات-فجر :

انتزع برشلونة فوزًا صعباً من ضيفه ريال سوسييداد بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس السبت، بملعب “كامب نو” ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني.

يدين البارسا بهذا الفوز لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل هدفين وصنع الثالث، ليرفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 72 نقطة، ليواصل ملاحقة ريال مدريد الذي يبتعد في الصدارة بفارق ثلاث نقاط وله مباراة مؤجلة بينما تجمد رصيد سوسييداد عند 52 نقطة في المركز السابع.

الشوط الأول، كان عامرًا بالأهداف والفرص الضائعة من الفريقين، قبل أن يكسر ليونيل ميسي الصمت في المدرجات، بتسديدة قوية سكنت الزاوية اليمنى محرزًا الهدف الأول بعد مرور 17 دقيقة.