مليون و456 ألف زائر استقبلهم مهرجان الورد بالطائف

واس – فجر

اختتمت مساء اليوم فعاليات مهرجان الورد 13 بعد أكثر من أسبوعين من الفعاليات المتنوعة استقبل خلالها مليون و456 ألف زائر وفقا للإحصائيات الرسمية التي أعلن عنها مجلس التنمية السياحية عشية ختام المهرجان.

وشهد المهرجان الذي أقيم خلال هذا العام ولأول مرة في منتزه الردف إقبالاً كبيراً من قبل الزوار وتفاعلاً أكبر من قبل الجهات المختصة، وسجل نجاحا ملحوظا في استقطاب الزوار من أهالي الطائف والقادمين إليها خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.

وقدم المهرجان الذي حظي بمشاركة واسعة من العارضين مزارعي ومصنعي الورد الذين تجاوز عددهم 45 عارضا أكثر من 30 فعالية متنوعة تجاوزت حدود موقع المهرجان على مصانع ومزارع والورد والأسواق والمولات الكبرى والمطارات، والشوارع التي شهدت ايضا مسيرة ورد الطائف والمصنع المتنقل.

وكانت اللجنة التنفيذية لمهرجان ورد الطائف 13 المنبثقة من مجلس التنمية السياحية قد استحدثت هذا العام العديد من الفعاليات المتنوعة التي تستهدف شرائح المجتمع وانطلقت بالتزامن مع إجازة منتصف الفصل الدراسي بمشاركة الإدارات الحكومية وعدد من المؤسسات الأهلية ذات العلاقة، كان من أبرزها مسيرة الورد وجادة الورد التي تضم العارضين والمشاركين والفنون الخاصة بالورد مثل التلوين والرسم وتشكيل الورد، وفعالية مزاد الورد التي يتم من خلالها إقامة مزاد علني على منتجات الورد، وكذلك البرنامج العلمي الذي يشتمل على محاضرات متخصصة عن زراعة الورد في الطائف والفرص التجارية للورد وفرص الدعم المالي واللوجستي للمزارعين وتسويق ورد الطائف محليا ودوليا، إلى جانب الأمسيات الشعرية وعروض الفرق الشعبية، وعروض الصقور السعودية وفعاليات أخرى متنوعة.